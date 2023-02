Fiasco du Stade de France : un rapport indépendant accable l'UEFA et la police française

Accablant. Le 28 mai 2022, les alentours du Stade de France avaient été le théâtre de scènes de chaos, en marge de la finale de la Ligue des champions, opposant Liverpool au Real Madrid (0-1). Plus de huit mois après ce fiasco sécuritaire et organisationnel, les conclusions du rapport, commandé par l'UEFA dans la foulée de ces graves incidents, ont été publiées lundi 13 février. Dans ce document de 151 pages, que se sont procurés Le Monde et l'AFP, le panel indépendant d'experts établit la mise en péril de milliers de supporters, agressés, congestionnés ou arrosés de gaz lacrymogène.

"Le groupe a conclu que l'UEFA, en tant que propriétaire de l'événement, porte la responsabilité première des échecs qui ont quasiment mené au désastre" ce soir de mai 2022, peut-on lire dans ce rapport, qui agrafe aussi le rôle de Préfecture de police et la Fédération française de football (FFF). "Même s'il était raisonnable de déléguer les questions de sécurité à d'autres, en premier lieu la FFF et de renvoyer à (...) la Préfecture de police pour les questions de maintien de l'ordre, il ne s'ensuit pas que l'UEFA soit absoute de sa responsabilité. L'UEFA jouait un rôle central dans l'organisation de l'événement et elle aurait dû surveiller, superviser et contribuer aux mesures de sécurité", font valoir les experts. "Les autres parties prenantes ont commis des manquements qui ont contribué (aux incidents) mais l'UEFA était aux commandes" lors de cette finale de C1.