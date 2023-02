Mbappé de retour à l’entraînement deux jours avant le match décisif contre le Bayern

L'attaquant du PSG Kylian Mbappé, blessé le 1er février et annoncé indisponible pour trois semaines, a repris l'entraînement dimanche, selon plusieurs médias sportifs français qui sont optimistes sur sa présence mardi contre le Bayern en Ligue des champions.

Le buteur de 24 ans a participé à une partie de la séance collective avec les joueurs pas ou peu utilisés samedi à Monaco (défaite 3-1), réalisé des exercices individuels et même frappé au but. L'Équipe et RMC Sport évoquent la possibilité pour le Français d'être présent sur la feuille de match mardi en huitième de finale aller de Ligue des champions contre le Bayern Munich au Parc des princes.