Avec un quintuplé en 35 minutes, Erling Haaland dans la légende de la Ligue des champions

Avec cette soirée mémorable, Erling Haaland est devenu, à 22 ans et 236 jours, le plus jeune joueur de l'histoire à atteindre les barres symboliques de 30 buts (33 en l'occurrence) et 25 apparitions en Ligue des champions. Mieux, il a déjà dépassé le total de réalisations inscrites par des joueurs comme Arjen Robben (31), Wayne Rooney (30), Samuel Eto'o (30) ou Kaka (30). "Mon super-talent, c'est de mettre des buts", sourit l'avant-centre scandinave. C'est le moins que l'on puisse dire.