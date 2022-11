Ligue des champions : PSG-Bayern Munich en 8es, ce sont les probabilités qui le disent

Sur le papier, en sa qualité de dauphin de Benfica, Paris fait face à sept adversaires potentiels : le Bayern Munich, Naples, Manchester City, Tottenham, Chelsea, le Real Madrid et Porto. Toutefois, le règlement en vigueur fait que les champions de France n'ont pas le même pourcentage de chances d'écoper telle ou telle équipe. En effet, deux clubs d'un même pays ne peuvent se rencontrer en huitièmes de finale. Ainsi, le Bayern Munich ne peut affronter le RB Leipzig, le Borussia Dortmund ou l'Eintracht Francfort, qui ont tous terminés deuxièmes en poules. Le Napoli est dans le même cas, avec le Milan AC et l'Inter. Par ailleurs, deux équipes issues d'un même groupe - le PSG et le Benfica, par exemple - ne peuvent pas se croiser.

Appliquées à chaque club, ces règles réduisent grandement les possibilités de voir certaines affiches émerger. Ainsi, selon le compte Twitter spécialisé @MisterChip, la probabilité de voir la "MNM" - l'association Messi-Neymar-Mbappé - hériter du Bayern est la plus grande (18,1%). Suivent Naples (17%), City, Tottenham (14,2%) et Chelsea (13,9%). Le Real Madrid (11,3%), dernier bourreau des Parisiens en C1, et Porto (11,2%) sont les adversaires les moins plausibles du PSG.