"Messi et moi avons vécu l'enfer à Paris" : Neymar charge à son tour le PSG

"On s'est mis en colère parce qu'on n'était pas là pour ça, on était là pour donner le meilleur de nous-mêmes, pour être champions, c'est pour ça qu'on est revenus jouer ensemble, on était venus ensemble pour écrire l'histoire", a justifié Neymar qui avait déjà côtoyé Messi à Barcelone."Malheureusement, nous n'y sommes pas parvenus", a-t-il regretté. En effet, le Paris-SG, malgré les sommes colossales investies par son propriétaire qatari et les salaires offerts à Messi et Neymar, n'a toujours pas rempli son objectif affiché de remporter la Ligue des champions.

Le nouveau joueur d'Al-Hilal a également regretté le traitement accordé à la star argentine au moment de son départ de Paris. "Messi ne méritait pas de partir comme ça du PSG. Pour tout ce qu'il est, ce qu'il a fait. Tous ceux qui le connaissent savent que c'est un gars qui s'entraîne, qui se bat. S'il perd, il est en colère. Je pense qu'il a été traité injustement", dit-il.

"Nous ne faisons aucun commentaire, nous avons une certaine élégance. Curieusement, les deux joueurs voulaient rester au PSG", a réagi ironiquement le club selon nos confrères de RMC Sport.