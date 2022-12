Lionel Messi avec la Coupe du monde : les coulisses de la photo la plus "likée" de tous les temps sur Instagram

Plus 71 millions de likes et le compteur continue de défiler. En soulevant la Coupe du monde, au terme d'une finale légendaire, remportée par l'Argentine face à la France (3-3, 4-2 t.a.b), dimanche 18 décembre, Lionel Messi a marqué l'histoire du football. Mais pas seulement. Immortalisé avec le trophée en mains, "la Pulga" a partagé l'un des clichés sur son compte Instagram. Une publication qui a recueilli le plus grand nombre de "j'aime" de l'histoire de la plateforme, pulvérisant le record de la célèbre photo de l'œuf, qui a récolté un peu plus de 58 millions (58,1 millions) de petits cœurs depuis 2019.

Derrière la publication la plus likée de tous les temps sur Instagram, ou plutôt la photo de tous les records, il y a un homme : Shaun Botterill, photographe pour Getty Image. Grâce à son expérience, 36 années passées derrière l'objectif, c'est lui qui a capturé le cliché historique, choisi par le septuple Ballon d'Or pour illustrer ce moment de joie pure.