Applaudissements et chants : l'hommage d'Anfield après le décès du fils de Cristiano Ronaldo

C'est l'une des rivalités les plus impitoyables du football anglais. Entre Liverpool et Manchester United, la détestation est mutuelle. Pourtant, lorsqu'un drame survient, ils font la part des choses. Cette aversion réciproque est mise de côté et les querelles n'ont plus lieu d'être. Anfield en a de nouveau fait la plus belle démonstration, mardi 19 avril.

Au lendemain de l'annonce de la disparition tragique de l'un de ses jumeaux, son fils mort-né, Cristiano Ronaldo n'a, logiquement, pas pris part au derby d'Angleterre, survolé par les Reds (4-0). Mais, si le Portugais n'était pas sur la pelouse, c'était tout comme. À la 7e minute du match, clin d'œil au numéro 7 qu'arbore le quintuple Ballon d'Or sur son maillot, l'ensemble des supporters, présents dans les gradins, ont réservé une minute d'applaudissements, alors que le Kop a entonné l'hymne You'll never walk alone (Tu ne marcheras jamais seul, en français), en soutien à l'attaquant des Red Devils et sa famille.