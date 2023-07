Mercato : Mbappé refuse de discuter avec Al-Hilal, qui lui offrait un contrat stratosphérique

Al-Hilal aura tenté le coup. En vain. Dépêchée à Paris cette semaine pour finaliser plusieurs dossiers, dont la signature de l'ancien Bordelais Malcolm, une délégation du club saoudien avait prolongé son séjour dans la capitale, avec l'espoir de convaincre le capitaine des Bleus. Autorisés à discuter avec lui par le club parisien, qui avait accepté une offre de 300 millions d'euros (bonus inclus) pour le libérer de sa dernière année de contrat, les dirigeants du champion 2022 de la Saudi Pro League, installés au palace George-V, se sont vus opposer une fin de non-recevoir, selon L'Équipe et RMC Sport.

Comme le relatent les deux médias, le vice-champion du monde tricolore a refusé toute discussion avec les représentants d'Al-Hilal, qui a déjà recruté Kalidou Koulibaly (Chelsea) et Sergej Milinkovic-Savic (Lazio Rome) cet été. L'entourage du meilleur joueur de Ligue 1 a balayé d'un revers de la main l'idée d'un départ en Arabie saoudite, et ce malgré une proposition salariale qui ne se refuse pas. S'il a été dit et écrit qu'Al-Hilal lui a offert 200 millions d'euros pour passer une saison dans le Golfe, plusieurs sources, dont CBS Sports, ont évoqué la somme, démentielle et impossible à vérifier, de 700 millions d'euros.