Feuilleton Mbappé : l'entraîneur du PSG espère un "accord entre le club et le joueur"

C'est déjà l'heure de la rentrée pour le PSG. Et avant même le début de la saison, le club de la capitale a déjà son lot de problème à gérer. Outre les velléités de départ de Neymar et Verratti, et les difficultés à trouver un point de chute aux joueurs placés dans le "loft" (mis à l'écart du groupe professionnel dans l'attente d'un éventuel départ), c'est surtout l'affaire Mbappé qui constitue une véritable épine dans le pied des dirigeants. Après avoir refusé de prolonger son contrat au-delà de l'été 2024, l'attaquant français a été placé sur la liste des transferts par les Qataris. Mais le natif de Bondy, lui, refuse de plier bagages et souhaite aller jusqu'au terme de son bail, signé l'année dernière. De quoi créer une situation d'impasse avec, en plus, une ambiance pesante.