VIDÉO - "Je suis choqué, il ne faut pas qu'il parte !" : Kylian Mbappé va quitter le PSG à la fin de la saison

L’heure du départ est annoncée pour Kylian Mbappé. Après plusieurs semaines de rumeurs, le capitaine de l’Équipe de France de football a informé les dirigeants du Paris Saint-Germain qu’il quitterait le club d'ici à l’été prochain. La fin d’un long suspens qui pourrait peut-être le mener du côté du Real Madrid en Espagne.

Cette fois, il n’y a plus de doute. Kylian Mbappé souhaite partir. Selon nos informations, la star du Paris Saint-Germain, encore buteur mercredi soir, a fait savoir aux dirigeants sa volonté de quitter Paris d'ici à la fin de saison. Un coup de tonnerre pour les Français croisés devant la boutique du club. "Je suis choqué, c'est une figure de Paris, il ne faut pas qu'il parte !", s'étonne un fan.

"C'était sûr..."

C’est la fin d’un long feuilleton. Le club avait déjà réussi à le retenir il y a deux ans. Voir partir le meilleur joueur du monde du championnat de France n’est donc pas une vraie surprise. "Ça a un peu trainé cette affaire, et au final, c'est tombé, mais c'était sûr...", se désole un supporter.

Plus récemment, début janvier, le capitaine de l’Équipe de France avait évoqué son avenir. "Avec l'accord que j'ai passé avec le président cet été, peu importe ma décision, on a réussi à protéger l'ensemble des partis et préserver la sérénité du club", estimait alors Kylian Mbappé.

C’est ce mardi, au centre d'entraînement de Paris, que Kylian Mbappé a annoncé la nouvelle à son président. Officiellement, le club ne souhaite pas faire de commentaires. "Tout n'est pas acté entre le joueur et le club. Il y aura une prise de parole commune dans les semaines à venir. Les négociations sont en cours", affirme une source proche du dossier à TF1.

Après neuf ans dans le championnat de France, Kylian Mbappé devrait rejoindre le Real Madrid en Espagne, mais plusieurs grands clubs anglais sont aussi très intéressés par le capitaine des Bleus.