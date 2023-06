Le PSG savait depuis un an, la mise au point de Kylian Mbappé sur son avenir à Paris

"Après avoir déjà affirmé publiquement ces dernières semaines qu'il sera Parisien la saison prochaine, Kylian Mbappé n'a pas demandé son départ cet été mais a juste confirmé au club la non-activation de son année supplémentaire", explique le clan de l'international tricolore. Le joueur et son entourage "regrettent que la réception de ce courrier ait été diffusée aux médias et que ces échanges soient rendus publics dans le seul but de nuire à leur image et au bon déroulement des discussions avec le club."