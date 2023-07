"Je serai là... avec ou sans amour", Neymar se voit rester au PSG malgré les rumeurs de départ

Il ne s'imagine pas ailleurs. Et il le dit publiquement. Poussé vers la sortie depuis un an, mal-aimé des supporters, on s'attendait à ce que Neymar se fasse une raison et entrouvre la porte pour un départ. Mais, comme sur les terrains, le Brésilien aime prendre le contrepied. Dans une interview, enregistrée le 22 juin et mise en ligne mercredi 19 juillet, sur la chaîne YouTube de l'influent journaliste sportif Casimiro Miguel, le numéro 10 auriverde a clamé son envie de rester au PSG.

"J'espère (jouer cette saison) au PSG, j'ai un contrat avec le Paris Saint-Germain et, jusqu'à présent, personne ne m'a rien dit" sur un éventuel départ, a expliqué "Ney", encore lié au club de la capitale jusqu'en juin 2027. "Donc je suis là, tranquillement. Je suis serein, même s'il n'y a pas beaucoup d'amour entre les supporters et le joueur. Je serai là (...) avec ou sans amour."