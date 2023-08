Que vaut Gonçalo Ramos, le "magicien" qui vient de signer au PSG ?

Passé ces limites, et quelques erreurs techniques (parfois de mauvais contrôles et des pertes de balle), il excelle dans son rôle, avec une bonne qualité à la finition et un réel sens du but. Il apparaît dans le gratin à son poste sur toutes les statistiques offensives, avec 0,77 but par 90 minutes, soit mieux que 99% des joueurs à son poste, selon le site spécialisé FBref. Sa production match après match est loin d'être négligeable avec 3,91 tirs de moyenne par 90 minutes (92e centile), dont 1,51 cadré (88e centile). "Il est rare de voir un buteur prolifique posséder un type but qui lui est propre. Mais de nombreux buts de Ramos cette saison ont suivi un schéma similaire : une touche de balle au premier poteau", analyse Adam Crafton, journaliste de The Athletic. Il n'hésite pas non plus à tenter sa chance de loin.