VIDÉO - Invité de Téléfoot, Zinedine Zidane dit "espérer pouvoir entraîner rapidement", peut-être même en France

Il le dit lui-même, il "espère pouvoir entraîner rapidement". Plus de deux ans après son départ du Real Madrid, où il a remporté trois Ligues des champions consécutives entre 2016 et 2018, le football manque à Zinedine Zidane. "Forcément, l'adrénaline me manque. J'en ai besoin", a confié, dimanche 25 juin, à Téléfoot le légendaire numéro 10 de l'équipe de France, qui vient de fêter ses 51 ans. "Ça fait peut-être deux ans que je n'ai plus ça, mais ça va venir. On ne peut pas se passer du foot quand on aime ça. Quand on est passionné, la passion reste intacte. Il y a des périodes où vous êtes plus tranquille. J'en ai besoin aussi."

Pourtant, ce ne sont pas les opportunités pour revenir dans le jeu qui ont fait défaut. Mais, désireux de reprendre à tout prix les Bleus après la Coupe du monde au Qatar, "Zizou" a notamment refusé les avances insistantes et répétées du PSG. Finalement, à ne courir qu'un lièvre à la fois, le champion du monde 1998 et d'Europe 2000 a vu le poste de sélectionneur lui filer sous le nez, lorsque Noël Le Graët, alors encore président de la FFF, a prolongé Didier Deschamps en janvier dernier.