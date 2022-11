La Française Stéphanie Frappart sera l'arbitre de Costa Rica-Allemagne, une première historique

Encore une première pour Stéphanie Frappart ! La Française a été choisie pour arbitrer le match entre l'Allemagne et le Costa Rica, jeudi (20h, en direct sur TF1 et en live commenté sur TF1 Info) au stade al-Bayt d'Al Khor, a annoncé mardi la Fifa. Elle va ainsi devenir la première femme à officier lors d'une rencontre de Coupe du monde masculine. Jusqu'ici, elle avait dû se contenter d'une place de quatrième arbitre lors des confrontations entre le Mexique et la Pologne ainsi que le Portugal et le Ghana.

À 38 ans, elle fait partie des trois femmes retenues parmi les 36 arbitres de champ de ce Mondial, avec la Rwandaise Salima Mukansanga et la Japonaise Yoshimi Yamashita. Trois autres font partie de l'effectif des juges de ligne.