Mort de Pelé : trois jours de deuil national décrétés au Brésil

Beaucoup d'émotions et de tristesse, mais il y a également beaucoup de gratitude que l'on ressent chez les Brésiliens en ce vendredi. Edgino, un chauffeur de taxi quinquagénaire, a tenu à faire passer un message : "Merci à toi Pelé, merci à tout ce que tu as apporté au Brésil et au football."