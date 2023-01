Le Graët mis en retrait : avant sa sortie sur Zidane, toutes ces fois où il a été hors-jeu

Dans un entretien au Journal du Dimanche, "NLG" revient sur les attaques subies par l'attaquant des Bleus Kylian Mbappé après son tir au but arrêté lors de l'élimination face à la Suisse en huitièmes de finale de l'Euro-2021. Mbappé "trouvait que la Fédération ne l'avait pas défendu après son pénalty raté et les critiques sur les réseaux", révèle le Breton. "Il ne voulait plus jouer en équipe de France – ce qu'il ne pensait évidemment pas." Réponse de l'intéressé sur les réseaux sociaux : "Oui enfin, je lui ai surtout expliqué que c'était par rapport au racisme, et NON au pénalty. Mais lui considérait qu'il n'y avait pas eu de racisme..."