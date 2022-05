"Emiliano sous l'eau" : ce chant des supporters niçois qui indigne

Présent en conférence de presse, l'entraîneur niçois, Christophe Galtier, a "présenté ses excuses à la famille d'Emiliano Sala et au FC Nantes, au nom de (ses) joueurs, staff technique, médical". "Je n'ai pas de mots pour qualifier ce que nous avons entendu", a-t-il ajouté, atterré par les paroles tombées des gradins. "On peut entendre beaucoup de choses dans un stade de foot. Mais là, d'où viennent des insultes à l'encontre d'un footballeur décédé ? Elles venaient de quelques personnes, mais elles n'étaient pas que trois. Mais qu'elles restent chez elles, avec leurs bouteilles et leurs insultes. Si c'est ça notre société, on est dans la merde."

Le chant est arrivé jusqu'aux oreilles des "Canaris", "choqués" par le comportement d'une partie du public niçois. "Le FC Nantes a découvert avec effroi la teneur des chants de certains supporters de l'OGC Nice et ne peut que condamner fermement de tels agissements dégradant la mémoire d'Emiliano Sala", a réagi le club de Waldemar Kita dans un communiqué. "Par la même occasion, le FC Nantes tient à remercier l'OGC Nice et son entraîneur Christophe Galtier pour leur soutien et leur condamnation ferme de tels propos. Le FC Nantes dans son ensemble, apporte son soutien à la famille et aux proches d'Emiliano."