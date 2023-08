À 45 ans, le légendaire "Gigi" Buffon dit "ciao" au football

Une légende s'en va. Le mot est parfois galvaudé, pas pour Gianluigi Buffon. Revenu à Parme, son club formateur, à l'été 2021, pour boucler la boucle, l'emblématique gardien de l'Italie et de la Juventus, âgé de 45 ans, a décidé de raccrocher les gants. Il a officialisé lui-même la nouvelle, mercredi 2 août, sur les réseaux sociaux. "C'est fini, les amis ! Vous m'avez tout donné, je vous ai tout donné. On l'a fait ensemble", a écrit le portier transalpin, considéré comme l'un des meilleurs de l'Histoire, accompagnant son annonce d'une vidéo retraçant sa carrière longue de 28 ans et plus de 1100 matchs au plus haut niveau.

Avec sa retraite, l'Italie dit "ciao" à l'un de ses monuments, champion du monde en 2006, recordman du nombre de matchs avec le maillot azzurro (176 sélections, entre 1997 et 2018) et en championnat (657 matchs en Serie A). Le tout avec ses deux clubs de cœur : Parme (1995-2001 et 2021-2023), l'équipe de ses débuts, avec qui il a gagné en 1999 la Coupe de l'UEFA (ex-Ligue Europa) puis la Juve (2001-2018 et 2019-2021), où il a soulevé dix titres de champion, tout en échouant à conquérir la Ligue des champions, défait en finale à trois reprises en 2003, 2015, et 2017. Entre-temps, il s'est offert une pige à l'étranger, au PSG, en 2019. Un passage d'une saison dans la capitale marqué par un titre en Ligue 1 et une élimination précoce en C1.