Pelé : ces fans qui ont eu la chance d'approcher la légende

Fleury est fier aussi de raconter à ses proches sa deuxième rencontre lors d’un France - Brésil, deux ans plus tard. Là encore, ils sont du même avis, touchés par sa spontanéité et sa bonne humeur. Le décès du Brésilien fait remonter tous ces souvenirs, leur donnent envie de visionner ses plus beaux buts, et même d'enchaîner quelques passes. Pelé les a marqués, qu’ils soient footballeurs amateurs ou ancien international français.