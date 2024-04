PSG-Barcelone : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le quart de finale aller de Ligue des champions ?

Après deux ans d'absence, le Paris Saint-Germain fait son grand retour en quarts de finale de la Ligue des champions. Pour l'occasion, Kylian Mbappé et ses coéquipiers affrontent le FC Barcelone, cinq fois vainqueur de l'épreuve. À quelle heure et sur quelle chaîne regarder le match aller ?

Le PSG face à son destin européen. Après avoir éliminé la Real Sociedad en huitièmes de finale et évité le Real Madrid, Manchester City ou le Bayern Munich lors du tirage des quarts, le club de la capitale reçoit le FC Barcelone, au Parc des Princes, pour une place dans le dernier carré de la plus prestigieuse des compétitions de clubs. Pour Kylian Mbappé et ses coéquipiers, l'occasion est belle pour mettre un premier pied en demi-finale.

Luis Enrique face au club de sa vie

Une affiche devenue habituelle en Ligue des champions, entre deux clubs s'étant déjà rencontrés à dix reprises depuis l'arrivée des Qataris à la tête de Paris. Et si la fameuse "remontada" (6-1, 2017) demeure dans toutes les têtes, les derniers affrontements ont tourné à l'avantage du PSG. Il y a trois ans, en huitièmes de finale, les coéquipiers de Marquinhos avaient terrassé le Barça sur ses terres (1-4), avant d'assurer au retour (1-1).

Qu'en sera-t-il cette année ? Luis Enrique, le Barcelonais de toujours, jouera-t-il un mauvais tour à son ancien club ? Kylian Mbappé, pour sa probable dernière campagne européenne avec le PSG, permettra-t-il à son club de continuer à rêver d'un premier sacre continental ? Premiers éléments de réponse au Parc des Princes, ce mercredi 10 avril. Le coup d'envoi est fixé à 21h, à suivre en direct sur Canal+ et RMC Sport 1, et en live commenté sur TF1info.

Le PSG, déjà quasiment champion de France (dix points d'avance sur son dauphin Brest en Ligue 1), peut désormais se concentrer à 100% sur le FC Barcelone. Sa rencontre face à Lorient, initialement prévue ce week-end, a été reportée à fin avril. Ousmane Dembélé et ses coéquipiers n'auront donc aucun autre match à disputer avant la rencontre retour, programmée le mardi 16 avril (21h), en Catalogne (à suivre en live commenté sur TF1info).