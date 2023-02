PSG-Bayern Munich : Paris doit-il se risquer à faire jouer Kylian Mbappé ?

Une bouée de sauvetage en pleine tempête. Invaincu jusqu'à la trêve, le PSG baigne dans un océan de doutes depuis la reprise. En deçà dans le jeu, comme dans l'envie, il s'enfonce dans la morosité. Pour la quatrième fois en un mois et demi, la deuxième de la semaine, après l'élimination concédée à Marseille (2-1) en Coupe de France, le club de la capitale a goûté à la défaite, samedi 11 février. Christophe Galtier et ses joueurs ont cette fois été giflés à Monaco (3-1). Une claque malvenue, conséquence d'une nouvelle prestation plus d'inquiétante, alors que se profile la réception du Bayern Munich, mardi 14 février (à 21h, en live commenté sur TF1info), en huitième de finale aller de la Ligue des champions.

Vous l'aurez compris, en ce début d'année 2023, les bonnes nouvelles se font rares au PSG. À tel point que le moindre signe positif est bon à prendre. Encore plus lorsque cela concerne Kylian Mbappé. Blessé à l'ischio-jambier à Montpellier (1-3), le 1er février dernier, le champion du monde 2018 devait initialement manquer trois semaines de compétition. Par conséquent, sa présence pour le choc européen face aux Bavarois était inconcevable. Tout du moins, c'est ce que laissait entendre le PSG, Christophe Galtier en tête. "Je ne le pense pas. Il suit son protocole de rééducation. Il a été victime d'une lésion musculaire. On prendra zéro, zéro, zéro risque avec Kylian", répétait encore son entraîneur samedi, après le revers en Principauté.