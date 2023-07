PSG : Sergio Rico serait passé "à un demi-centimètre" de la mort

Sergio Rico est un miraculé. Victime d'une grave chute à cheval, lors d'un pèlerinage en Andalousie, le 28 mai dernier, quelques heures seulement après l'officialisation du 11e titre de champion de France du PSG, le gardien a failli passer de vie à trépas. Un mois et demi après son accident, la chaine espagnole Telecinco, qui dit avoir eu accès au rapport médical de l'hôpital Virgen del Rocio de Séville, révèle que la doublure de Gianluigi Donnarumma a échappé à la mort pour "un demi-centimètre".

Touché à la tête, après être tombé de l'équidé, l'international espagnol (1 sélection) aurait pu y laisser la vie, si sa blessure avait été "un demi-centimètre" plus profonde. "Je me sens très chanceux, encore une fois", a écrit sur Instagram Sergio Rico, le 9 juillet, cinq jours après être sorti de l'unité de soins intensifs. "Je voulais remercier chacune des personnes qui m'ont montré et envoyé leur amour en ces jours difficiles. Je continue à travailler sur ma récupération qui s'améliore de jour en jour."