Soupçonné de racisme, Christophe Galtier porte plainte pour diffamation et menaces de mort

Dans la tourmente depuis plusieurs jours, Christophe Galthier contre-attaque. L'entraîneur du Paris Sain-Germain a déposé plainte vendredi pour diffamation et mise en danger par diffusion d'informations. Trois personnes - Julien Fournier, ancien directeur du football de l'OGC Nice, et les deux journalistes Daniel Riolo et Romain Molina - sont visées par cette procédure. Le parquet de Paris a confirmé l'avoir enregistré au pôle national de lutte contre la haine en ligne.

En parallèle, une plainte pour harcèlement et menaces de mort contre X a également été déposée, a indiqué Me Olivier Martin, l'avocat du technicien français. Désormais, "on espère que le procureur de Paris agira avec la même célérité que le procureur de Nice pour que Christophe Galtier sorte le plus vite de cette affaire", souligne-t-il, précisant que son client n'avait pas encore été entendu par les enquêteurs de la PJ de Nice.