Qualifications de l'Euro 2024 : à quelle heure et sur quelle chaîne suivre le match Gibraltar-France ?

Pas de vacances pour les Bleus. Deux semaines après la fin des championnats et une semaine après la finale de la Ligue des champions, l'équipe de France se prépare pour un dernier tour de piste. Au programme : deux rencontres de qualification à l'Euro 2024, face à Gibraltar, ce vendredi, puis contre la Grèce, trois jours plus tard, au Stade de France.

Un rassemblement au cours duquel les hommes de Didier Deschamps peuvent considérablement se rapprocher du championnat d'Europe. En mars dernier, ils l'avaient largement emporté devant les Pays-Bas (4-0), puis douloureusement en Irlande (0-1), et sont désormais en tête du groupe B avec six points (les deuxièmes, Grèce et Pays-Bas, pointent à trois longueurs). Forcément, un nouveau stage conclu par une double victoire leur permettrait de se projeter (très) sereinement vers les prochains mois.