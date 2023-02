À 29 ans, Raphaël Varane, vice-capitaine de l'équipe de France, fait ses adieux aux Bleus

Une page se tourne pour l'équipe de France. Et elle n'était pas franchement attendue. Le vice-capitaine des Bleus Raphaël Varane a annoncé ce jeudi prendre sa retraite internationale à l'âge de 29 ans. "Représenter notre magnifique pays pendant une décennie a été l'un des plus grands honneurs de ma vie", a écrit l'homme aux 93 sélections sur son compte Instagram. "Cela fait plusieurs mois que j'y réfléchis et j'ai décidé que c'était le bon moment pour moi de prendre ma retraite internationale."