Cartons rouges, sifflets, coupures de courant… Une finale de Coupe de France chahutée pour Emmanuel Macron ?

Outre cette contestation visuelle et sonore, des coupures d'électricité sont à craindre, alors que la CGT a brandi la menace d'actions coup de poing lors de plusieurs événements culturels et sportifs, que sont le Festival de Cannes, le tournoi de Roland-Garros ou encore le Grand Prix de F1 de Monaco. Afin que la finale puisse se tenir normalement, non pas un, mais quatre groupes électrogènes sont prévus autour de l'enceinte dyonisienne. Autre sécurité inhabituelle : en raison du contexte lié à la présence d'Emmanuel Macron au Stade de France, mais aussi à l'antagonisme entre les Ultras nantais et toulousains, des grilles vont être installées dans les virages, selon L'Équipe. Un dispositif censé éviter les intrusions sur la pelouse.