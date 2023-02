"Je ne veux plus me cacher" : le footballeur tchèque Jakub Jankto fait son coming-out

Une prise de parole saluée par les plus hautes sphères du football mondial. "Nous sommes tous avec toi, Jakub. Le football est pour tous", a tweeté la Fifa. "Bien joué, Jakub. Tu as eu une vraie inspiration, et le football européen est avec toi !", a lancé l'UEFA. Et pour cause, Jakub Jankto est l'un des rares footballeurs en activité à se déclarer publiquement homosexuels. Avant lui, l'Anglais Justin Fashanu avait été, en 1990, le premier joueur connu à le faire. Il s'était donné la mort en 1998, après une campagne d'homophobie et de rejet massif. Récemment, il a été imité par l'Australien Josh Cavallo (Adelaïde United) en octobre 2021 et l'Anglais Jake Daniels (Blackpool) en mai 2022, qui sont sortis du silence.