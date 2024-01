VIDÉO - Euro 2024 : Deschamps à la découverte du camp de base des Bleus, "très fonctionnel et confortable"

Didier Deschamps, accompagné des autres membres du staff tricolore, s'est déplacé cette semaine en Allemagne pour visiter le camp de base des Bleus lors de l'Euro 2024. C'est l'hôtel quatre étoiles Premier Best Western, à Bad Lippspringe (Rhénanie-du-Nord-Westphalie), qui a été retenu. Le futur terrain d'entraînement des Français pendant la compétition est, lui, situé à une quinzaine de minutes en transports.

Les Bleus connaissent officiellement les installations dans lesquelles ils séjourneront lors de l'Euro 2024. Quelques mois après les premiers repérages effectués par Philippe Brocherieux, le team manager de l'Équipe de France, et Mohamed Sanhadji, l'officier de liaison, Didier Deschamps et le reste du staff tricolore se sont rendus dans l'est de l'Allemagne pour visiter leur futur camp de base. Et plus précisément à Bad Lippspringe, une petite bourgade de 15.000 âmes réputée pour ses sources thermales. Si elle se situe à près de 350 kilomètres de Leipzig, où les Français doivent disputer leur deuxième match de poule, cette ville possède l'avantage d'être à moins de 200 kilomètres de Dortmund et Dusseldörf, où se disputeront les deux autres rencontres du premier tour.

Bien que doté de quatre étoiles, l'hôtel choisi, le Premier Best Western, est loin du luxe pour lequel la sélection opte parfois. Mais avec sa centaine de chambres et son spa, il conviendra parfaitement aux besoins de la bande à Kylian Mbappé, du 14 juin au 14 juillet prochains. D'autant qu'il sera entièrement privatisé et à la disposition des Bleus pendant l'ensemble du tournoi, rapporte L'Équipe. "Sans être luxueux, cet établissement est confortable et offre l’espace nécessaire à une vie en commun harmonieuse", commente "DD". "C'est conforme à ce que j'ai pu voir sur les photos. Mais c'est toujours mieux d'être sur place pour se rendre compte des espaces, de l'aspect fonctionnel", ajoute le sélectionneur qui se félicite de locaux "fonctionnels et confortables".

Ce déplacement est aussi, et surtout, l'occasion pour le staff français de se projeter sur "certains choix d'aménagement" pour optimiser la future vie quotidienne du groupe. "Avec l’aide précieuse des équipes de la Fédération, nous allons faire en sorte de nous approprier un peu les lieux en apportant quelques petites touches personnalisées", confirme l'ancien métronome de la Juventus Turin. "Mais le plus important, c'est l'espace", continue-t-il.

Un stade de deuxième division allemande à disposition

L'encadrement tricolore a également obtenu un terrain d'entraînement situé à seulement "un petit quart d'heure du camp de base", un véritable "avantage", selon Didier Deschamps. Il s'agit de la Home Deluxe Arena, le stade habituel du SC Paderborn 07 (actuel 6e de deuxième division allemande). "Nous allons bénéficier des installations d’un club qui évolue en Deuxième Division allemande. Nous aurons donc de très bonnes conditions d’entraînement. Les espaces intérieurs sont parfaitement adaptés à nos besoins", se félicite le patron des champions du monde 2018. Avec là encore quelques retouches à la marge à effectuer, avec notamment l'ajout d'une salle d'échauffement et d'un centre médical.

Par ailleurs, la FFF a reçu la garantie que la pelouse, qui souffre des conditions hivernales, serait changée dès le lendemain de la dernière journée de Bundesliga 2, le 18 mai 2024. "La pelouse n’est pas en parfait état, actuellement. C’est normal, au regard des conditions climatiques. L’UEFA a établi un cahier des charges pour l’ensemble des terrains d’entraînement des équipes. Il n’y a pas de raison d’être inquiet", assure le technicien. Des visites de contrôle régulières auront lieu jusqu'à l'arrivée de l'équipe de France en Allemagne.

Pour rappel, les Bleus, vice-champions d'Europe 2016, croiseront le fer avec l'Autriche (17 juin à 21h, Düsseldorf), les Pays-Bas (21 juin à 21h, Leipzig) et le vainqueur du barrage A, soit le pays de Galles, la Finlande, la Pologne ou l'Estonie (25 juin à 18h, Dortmund) lors du premier tour.