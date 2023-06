Mort de Silvio Berlusconi : l'AC Milan, passion et tremplin du "Cavaliere"

Des distinctions personnelles ont couronné une incroyable réussite collective, initiée avec "les Immortels" d'Arrigo Sacchi et qui s'est poursuivie avec toutes les dynasties qui les ont suivi. En trois décennies de règne du "Cavaliere", l'ACM a raflé pas moins de 29 trophées, dont cinq Ligues des champions, huit titres de champions d'Italie et une Coupe d'Italie. "Si je dois parler de la présidence Berlusconi ou de Galliani, je ne peux que faire des compliments, car ils ont construit un club qui a été envié par tous", dira à So Foot le légendaire défenseur central, Paolo Maldini, qui a fait toute sa carrière à Milan.

Mais toute domination prend fin un jour. Même celle de Silvio Berlusconi. Après un titre de champion d'Italie en 2011, son dernier à la tête de l'AC Milan, "Il Cavaliere" se rend à l'évidence : il n'a plus les armes pour lutter avec les nouveaux actionnaires toujours plus puissants, venus des États-Unis, d'Asie ou du Golfe. En avril 2017, "avec douleur et émotion", le patron de Fininvest, la holding de la famille Berlusconi, finit par céder son club de cœur à un groupe d'investisseurs chinois pour 740 millions d'euros. Dans une lettre d'adieu aux tifosi, il explique alors que "le football moderne implique pour être compétitif au plus haut niveau européen et mondial des investissements et des ressources qu'une famille seule ne peut plus assumer."