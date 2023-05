VIDÉO - L'Olympique de Marseille, à jamais les premiers !

Pour ceux qui n'y étaient pas, la finale s'est rejouée sur un écran géant. Comme il y a 30 ans, la 44ᵉ minute et la tête de Boli ont de nouveau fait chavirer la Canebière. "Ce soir, c'est revivre ces émotions qui ne nous ont jamais quittés. C'est encore plus fort et c'est encore plus beau parce qu'on est tous réunis", explique une Marseillaise. D'autant que 30 ans plus tard, aucun club français n'a réitéré l'exploit.