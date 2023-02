The Best 2022 : Lionel Messi sacré meilleur joueur par la Fifa devant Kylian Mbappé et Karim Benzema

Sans surprise non plus, le sélectionneur de l'Albiceleste Lionel Scaloni a été désigné entraîneur de l'année, devant Pep Guardiola (Manchester City) et Carlo Ancelotti, vainqueur de la Ligue des champions avec le Real Madrid au Stade de France. Héros de son équipe le 18 décembre dernier au comportement controversé, Emiliano Martinez a été sacré gardien de l'année. L'Argentin devance le portier marocain Yassine Bounou, autre héros du Mondial, et Thibaut Courtois, champion d'Europe avec le Real Madrid.

Les Français n'ont décidément pas été vernis ce lundi soir. Alors qu'il était nommé pour le prix Puskas, soit le but de l'année, le Marseillais Dimitri Payet repart bredouille. C'est finalement le footballeur amputé polonais Marcin Oleksy qui s'est distingué. Et Sonia Bompastor, l'entraîneuse de l'Olympique lyonnais féminin, a été devancée par la sélectionneuse des championnes d'Europe anglaises, Sarina Wiegman. Seuls lots de consolation pour le football tricolore, la présence de Wendie Renard dans le onze type féminin de l'année, et celles de Kylian Mbappé et Karim Benzema dans le onze type masculin.