Ligue 1 : titre, Europe, maintien... Les enjeux du sprint final

En bas de tableau, la relégation du SCO Angers (20e, 14 points, -46), qui n'a gagné qu'à trois reprises depuis le coup d'envoi de la saison, est d'ores et déjà officielle. L'Estac Troyes (19e, 22 points, -31) et l'AC Ajaccio (18e, 23 points, -39) devraient également évoluer en Ligue 2 à partir du mois d'août prochain, comptant respectivement 12 et 11 points de retard sur le premier non relégable à quatre journées de la fin. Leur sort pourrait d'ailleurs être scellé dès ce week-end.

En revanche, pour la 17e place - exceptionnellement synonyme de descente dans cette saison de transition vers une élite à 18 clubs -, la compétition fait rage. Pour le moment, c'est le FC Nantes (32 points, -15) qui l'occupe. En perdition ces derniers temps, les Canaris n'ont plus gagné en Ligue 1 depuis le 12 février dernier, contre Lorient (1-0). Le dernier revers contre Strasbourg (0-2), qui les a précipités dans la zone rouge, a coûté sa place à Antoine Kombouaré. Point positif, Nicolas Pallois et les siens vont croiser trois équipes qui ne jouent plus rien (Montpellier, Toulouse, Angers) lors de leurs quatre dernières rencontres.

Avec seulement deux points de plus, Auxerre (16e, 34 points, -24), qui semblait destiné à faire l'ascenseur avant le début de l'exercice, est loin d'être tiré d'affaire. Mais avec 11 points engrangés lors de ses six derniers matchs (trois victoires, deux nuls, une défaite), l'ancien club de Guy Roux s'est donné les moyens d'y croire. Brest (15e, 35 points, -12), qui a retrouvé une certaine solidité depuis l'arrivée d'Eric Roy aux manettes, et Strasbourg (14e, 35 points, -9), qui s'est pourtant mêlé à la lutte pour l'Europe la saison passée, restent, eux aussi, sous pression. De leurs côtés, Toulouse (13e, 42 points, -7) et Montpellier (12e, 43 points, -1) semblent tirés d'affaire, même s'ils ne sont pas encore mathématiquement maintenus.