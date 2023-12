VIDÉO - Football : en Turquie, un arbitre roué de coups par des joueurs après un match

MKE Ankaragücü et Çaykur Rizespor se sont quittés sur un match nul (1-1) lors de la 15ᵉ journée de Super League (D1 turque). Juste après le coup de sifflet final, l'arbitre a subi les foudres du dirigeant du club local.

Un coup de tonnerre et des images terribles. Quelques secondes après le coup de sifflet final du match de la 15ᵉ journée de Super League entre MKE Ankaragücü et Çaykur Rizespor (1-1), le président du club local a fait son interruption sur la pelouse et décoché un puissant coup de poing à l'arbitre. L'officiel de 37 ans, Halil Umut Meler, s'est effondré face à la violence du coup décoché par un Faruk Koca visiblement furieux. A priori, le dirigeant reproche à l'arbitre central, déjà régulièrement apparu dans les compétitions continentales certaines décisions, à commencer par un carton rouge sorti à l'encontre d'Ali Sowe (50') et un temps additionnel trop long (et qui a permis l'égalisation des visiteurs).

Les joueurs ont aussi asséné des coups

Sonnée, la victime de cet inhabituel geste de violence est restée de longues secondes au sol. Dans le même temps, les esprits se sont échauffés autour du gardien des règles du jeu, les membres des deux formations en venant aux mains. Dans la cohue, certains joueurs d'Ankaragücü en ont visiblement profité pour asséner des coups de pieds à l'arbitre, qui, tentant de se protéger tant bien que mal, s'est roulé en boule.

Quelques instants plus tard, Halil Umut Meler s'est relevé difficilement, le visage tuméfié. Sur les images, un imposant coquard autour de son œil gauche est visible. Au micro de Bein Sport, le médecin-chef Mehmet Yörübulut a indiqué qu'il souffrait d'un "traumatisme crânien". "Une fissure a été détectée au niveau de la pommette", complètent les médias turcs, à commencer par Fanatik.

Un coup honteux a été infligé au football turc ce soir Fédération turque de Football

Cet accident a immédiatement suscité une importante levée de boucliers dans le pays, aussi bien de la part des autres clubs du championnat - qui ont successivement condamné les faits sur les réseaux sociaux - que de la part d'élus et dirigeants politiques. Le ministre des Sports Osman Askin Bak a ainsi "fermement condamné cette attaque". "Nous ne voulons pas voir sur nos terrains ces images qui ne correspondent pas à l’esprit du sport et du football turc", a-t-il fustigé. Même son de cloche du côté du ministre de l'Intérieur Ali Yerlikaya, selon qui "de tels incidents sont inacceptables". "Je souhaite à Halil Umut Meler - un arbitre qui représente avec succès la Turquie à l'étranger - de se rétablir bientôt", a-t-il encore déclaré.

En parallèle, la Fédération turque de football (TFF) a convoqué une "réunion d'urgence". "Un coup honteux a été infligé au football turc ce soir. Toutes les personnes impliquées en paieront le prix", a critiqué l'instance. "Personne ne peut faire ça à qui que ce soit, encore moins à un arbitre. Nous n'acceptons pas cela", ajoute la TFF. En attente d'éventuelles annonces et/ou sanctions, les arbitres auraient décidé de boycotter les prochaines rencontres, rapporte la presse locale.

Sur le plan sportif, Ankaragücü occupe la onzième place du championnat, avec 18 points. Rizespor point, de son côté, au huitième rang, avec 22 unités.