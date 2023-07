Football : un accord avec un héritier Peugeot trouvé pour le rachat du FC Sochaux

Le consortium chinois, spécialiste de l'immobilier, va donc rester dans le capital du club, à hauteur de 33% contre 67% pour Romain Peugeot, ce qui le placerait en position d'actionnaire majoritaire. Une union qui n'est pas faite pour durer. Toujours désireux de vendre le FCSM, dans lequel il ne souhaite plus investir, Nenking sera "remboursé plus tard des 4 millions d'euros qu'il doit mettre pour participer à la survie du club et lui éviter la liquidation", rapporte l'antenne régionale de France Bleu.