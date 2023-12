VIDÉO - Football : un petit club suscite un incroyable engouement dans le village avec son album de vignettes

Le petit club de Neufchâtel-en-Bray a lancé son propre album de vignettes. Toutes les catégories d’âge y figurent. Plusieurs milliers ont déjà été vendus dans la commune

Pour fêter ses 50 ans, Panini a innové en faisant place dans les pages de son dernier album de vignettes autocollantes du championnat de France à 24 joueurs amateurs. Mais pour certains clubs, ce n’est pas encore assez. En effet, nombre d’entre eux font désormais appel à des entreprises spécialisées dans la conception d’albums de vignettes entièrement dédiés à leur seul club amateur, en suivant le modèle de la fameuse marque italienne. Et ça marche.

Illustration à Neufchâtel-en-Bray (Seine-Maritime), où l’on s’arrache les albums pour y coller des vignettes aux visages familiers. Toutes les catégories d’âge, des enfants aux seniors, en passant par les éducateurs du club, y figurent. Ce qui donne des phrases improbables comme "Julien, je l’ai" lancées dans l'effervescence d'un vestiaire où les plus jeunes des licenciés s’échangent leurs images après l’entraînement.

Au bord du terrain, même les parents se prennent au jeu. "C’est quelque chose qu’on fait rarement. Au moins, ça met les enfants en valeur. Il n’y a pas que Mbappé et les autres pros qui sont intéressants", témoigne une maman, en feuilletant religieusement son album pendant que son rejeton slalome entre les piquets. Pour cette petite structure, il s’agit essentiellement de créer du lien entre les équipes, les joueurs et l’environnement du club. Mais pas que.

Car l’engouement suscité dépasse de très loin les attentes initiales. "Il y a quinze jours, on a eu un premier stock ici de 800 vignettes. Et trois jours après, on était en rupture. Il y a même les grands-parents qui viennent avec les petits-enfants. Tout le monde a le sourire en passant à la caisse", confie Ludovic Bouteiller, gérant d’un tabac du centre-ville de Neufchâtel-en-Bray qui ne prend aucune commission. De son côté, le club affirme avoir vendu dans le village "plusieurs milliers" de pochettes d’images à un euro l’unité, l’album coûtant, lui, cinq euros. Il espère tirer quelque 10.000 euros de cette opération. Pour les investir intégralement dans du matériel pour son école de football.