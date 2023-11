Formule 1 : rien ne va plus à Las Vegas, une plaque d'égout mal fixée stoppe les essais libres

La première séance d'essais libres, disputée jeudi 16 novembre à Las Vegas, a rapidement été interrompue, après l'accident de Carlos Sainz, provoqué par une bouche d'égout mal scellée. Le pilote espagnol de Ferrari, qui roulait à vive allure (plus de 300 km/h), a été contraint de s'arrêter après la collision.

"Inacceptable". Le mot est lâché. Alors que se tient ce week-end le premier Grand Prix de F1 à Las Vegas, plusieurs monoplaces ont été endommagées par au moins une plaque d'égout descellée lors de la première séance d'essais libres, jeudi 16 novembre. La Ferrari de Carlos Sainz s'est arrêtée immédiatement, après avoir roulé sur l'objet mal fixé. Le drapeau rouge a été agité par les commissaires, qui ont définitivement interrompu la première session de la journée au bout de huit minutes seulement.

"La monocoque, le moteur, la batterie ont complètement été endommagés", s'est fâché tout rouge, devant la presse, le patron la Scuderia, Frédéric Vasseur. "Je trouve ça tout simplement inacceptable pour la F1 d'aujourd'hui." "C'est un coup dur pour nous. Ça va nous coûter une fortune. La séance de Carlos (Sainz) est foutue. Nous n'allons certainement pas participer à la deuxième séance, il faut changer le châssis", a-t-il annoncé. Des dégâts qu'il a confirmés au micro de Canal+. "Il a tapé à 320, 325 km/h. Tout est mort. (...) Mais on a été plus choqués par le fait que Carlos avait du mal à respirer dans la voiture après l'accident. (...) Rétrospectivement, on s'est fait un peu peur avec ce qui aurait pu se passer, de plus sérieux."

En plus de Ferrari, qui va s'atteler à remettre en état la monoplace du pilote espagnol, Alpine a annoncé qu'Esteban Ocon, lui aussi, a subi des dégâts. Le châssis du véhicule du pilote français va devoir être remplacé. Selon Canal+, les monoplaces de Guanyu Zhou (Alfa Romeo) et Fernando Alonso (Aston Martin) ont également été endommagées sur la bouche d'égout.

"Après inspection par la FIA, il a été constaté une rupture du cadre en béton servant à fixer la plaque d'égout lors de la première séance d'essais", a informé la Formule 1 dans un communiqué. "La FIA, F1 et les ingénieurs locaux travaillent à résoudre ce problème." À la suite de cet incident, il a été décidé de vérifier chacune des plaques présentes sur le circuit urbain de Las Vegas pour des raisons de sécurité. Tout danger écarté, la Fédération internationale de l'automobile (FIA) a finalement annoncé que la séance d'essais libres 2, prévue initialement à minuit heure locale (9h en France), démarrera avec deux heures de retard.