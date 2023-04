VIDÉO - Formule 1 : quand Charles Leclerc prend en chasse les voleurs de sa montre de luxe

Des malfaiteurs sur lesquels la police locale a fini par mettre la main, un an plus tard. Les carabiniers italiens ont annoncé l'arrestation de trois hommes et une femme soupçonnés d'avoir délesté le pilote monégasque. Selon leur communiqué, qui fait état des circonstances du vol, un des hommes et la femme ont filé Charles Leclerc lors de ses déplacements en Toscane et ont aidé leurs deux complices à s'enfuir à bord d'un puissant scooter après avoir commis leur forfait.