France-Allemagne : tous derrière les Bleues !

Les supporters allemands devraient être plus nombreux, mais les Français nous l'assurent, ils vont donner de la voix, quitte à la perdre. De l'autre côté de la Manche, en France, on constate la même ferveur. Dans le restaurant d’un camping, on se prépare à soutenir les Bleues devant un écran géant. Ce mercredi soir, l'établissement affiche complet. Le gérant ne s'attendait pas à autant de monde. "Les gens passent et essaient de voir ce qu'il se passe, attirés par le son diffusé à fond dans le restaurant", affirme-t-il.