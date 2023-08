VIDÉO - France-Écosse : avant le Mondial de rugby, une victoire (serrée) qui fait du bien

C'est la fin de soirée dont on rêve. Une communion entre les joueurs et leur public, dans le chaudron de Geoffroy-Guichard, pourtant plus habitué au ballon rond qu'à l'ovale. Des retrouvailles joyeuses, six mois après le dernier match dans l'Hexagone. "L'émotion à la fin, elle est énorme", jubile un supporter dans le reportage de TF1 en tête de cet article, "j'espère que la Coupe du monde ça va être ça tout le temps".