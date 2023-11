VIDÉO - France-Gibraltar : les images du magnifique lob de Kylian Mbappé, le 300ᵉ but de sa carrière

Kylian Mbappé s'est offert un triplé, ce samedi 18 novembre, à l'occasion de la victoire historique des Bleus face à Gibraltar (14-0). Parmi ses buts, un magnifique lob de plus de 40 mètres, qui coïncide avec sa 300ᵉ réalisation depuis le début de sa carrière professionnelle. Revivez son but et sa réaction au micro de TF1 en vidéos.

Une inspiration. Un éclair de génie, comme il en a l'habitude. Alors que l'équipe de France menait déjà 11-0 face à Gibraltar, ce samedi, à Nice, à l'occasion des éliminatoires de l'Euro 2024, Kylian Mbappé a aggravé la marque en inscrivant un but sublime, son troisième de la soirée. À 44 mètres des cages de Dayle Coleing, le portier de Gibraltar, le capitaine tricolore a levé la tête et lobé le gardien adverse, impuissant (voir vidéo en tête de cet article).

"Cela faisait au moins 20-25 minutes que je regardais le gardien, il était beaucoup avancé, je ne comprenais pas pourquoi", a expliqué Kylian Mbappé au micro de TF1 après la rencontre (voir vidéo ci-dessous). "Après, c'est de l'instinct. Quand Youssouf (Fofana) récupère le ballon, je sais tout de suite que je vais faire ça. C'est le talent !"

France - Gibraltar : La réaction d'après-match du recordman Kylian Mbappé Source : Football - Matchs Equipe de France

Son 46ᵉ but en Bleu (en 74 sélections) - à dix longueurs du recordman Olivier Giroud -, mais surtout son 300ᵉ but depuis le début de sa carrière professionnelle. Et ce, alors que le champion du monde 2018 ne fêtera ses 25 ans que dans un mois, fin décembre. D'après le statisticien Opta, ni Leo Messi, ni Cristiano Ronaldo - 13 Ballons d'Or à eux deux - n'avaient atteint cette barre des 300 buts avant leurs 25 ans.

"Les 300 buts, c'est une nouvelle étape pour moi", a-t-il savouré. "Mais cela passe au second plan, car l'équipe a fait une performance extraordinaire aujourd'hui", en s'imposant 14-0, du jamais-vu dans l'histoire des Bleus.

"J'ai toujours voulu marquer l'histoire de mon sport", a-t-il poursuivi. "Il y a des joueurs qui ont mis 800, 850 buts (Cristiano Ronaldo est à plus de 850, ndlr)... À côté, 300, c'est ridicule. Donc c'est une étape. Je veux continuer à être décisif pour mon équipe nationale et pour mon club." Il devrait en avoir l'occasion dès mardi 21 novembre, lors de Grèce-France (20h45, en direct sur TF1, MYTF1 et en live commenté sur TF1info).