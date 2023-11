VIDÉO - France-Gibraltar : les images du premier but en Bleu de Warren Zaïre-Emery, blessé sur l'action

Titulaire face à Gibraltar, Warren Zaïre-Emery est devenu ce samedi le plus jeune joueur de l'équipe de France depuis 1914. Le milieu de terrain de 17 ans a même inscrit son premier but sous le maillot frappé du coq, avant de sortir blessé. Revivez ce moment historique en vidéo.

Une joie douloureuse, voilà comment la première sélection de Warren Zaïre-Emery pourrait être résumée. Face à Gibraltar ce samedi 18 novembre, à l'occasion de l'avant-dernière journée des éliminatoires de l'Euro 2024, Didier Deschamps a choisi de titulariser le jeune Parisien, et de le faire (encore) entrer dans l'histoire. Au coup d'envoi de la rencontre, à Nice, Warren Zaïre-Emery est devenu, à 17 ans et 255 jours, le plus jeune joueur de l'histoire de l'équipe de France depuis 1914.

Comme si ce record ne suffisait pas, "WZE" est aussi devenu... le deuxième plus jeune buteur de l'histoire de la sélection. Au quart d'heure de jeu, alors que les Bleus menaient déjà 2-0, Kingsley Coman le trouve dans la surface. En une touche du pied droit, le milieu du PSG trompe le portier de Gibraltar... mais ne fête pas son but. Il s'écroule juste derrière la cage de Coleing, touché à la cheville droite, après un tacle d'Ethan Santos, exclu (voir vidéo en tête de cet article).

La première sélection de Warren Zaïre-Emery s'arrêtera finalement là. Boitillant, il est contraint de céder sa place à Youssouf Fofana, avant de s'installer sur le banc, poche de glace sur la cheville. Il a même dû regagner les vestiaires plus tôt que ses nouveaux partenaires, aidé par les médecins des Bleus. Une première définitivement hors-norme.