VIDÉO - France-Maroc : dans les vestiaires, les Bleus fêtent avec Emmanuel Macron la qualif' pour la finale

Un bonheur immense. Mercredi, après la victoire face au Maroc (2-0), les Bleus ont célébré leur performance. Qualifiés pour une 2e finale de Mondial d’affilée, ils ont chanté et dansé dans les vestiaires du Stade Al-Bayt, au rythme de "Freed from desire", évidemment.

Une liesse partagée avec la ministre des Sports, Amélie Oudéa-Castéra et Emmanuel Macron, venu au Qatar à l’occasion de cette demi-finale. Sur les images diffusées par LCI, on peut voir le chef de l’État féliciter chaque joueur un en un avant d’entrer en grande discussion avec Didier Deschamps et son adjoint, Guy Stéphan.