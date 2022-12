France-Maroc : après la victoire des Bleus, les supporters jouent les prolongations

Comme un vent de libération peu après 22h, mercredi soir, la France a vibré à l'unisson. À Lille, comme partout ailleurs, la victoire des Bleus a réchauffé les cœurs et les corps. Quoi de plus évident qu'une Marseillaise pour clamer sa fierté d'être Français, toujours en vie, et plus que jamais en finale.