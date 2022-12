France-Maroc : au Qatar, dernière ligne droite pour la laborieuse chasse aux billets

Cet homme est une exception. Grâce à son association de supporters, Sébastien Ginet est l'un des rares Français à avoir pu acheter ce mardi des places pour le match entre la France et le Maroc. "On a douté pendant presque 36 heures. C'est long. On est soulagés, parce qu'on a envie d'être là et de les emmener jusqu'au bout", indique le supporter de l'équipe de France de football.