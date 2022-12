VIDÉO - France-Maroc : revivez l'ouverture du score acrobatique de Theo Hernandez (1-0)

Le ballon est repris dans la foulée par un Théo Hernandez seul à gauche et qui trompe Yassine Bounou d’une demi-volée acrobatique. Il s'agit du premier but du latéral français dans cette Coupe du monde au Qatar, le deuxième en carrière. Il s'agit même du but le plus rapide dans une demi-finale de Coupe du monde depuis le Brésilien Vava, en 1950 ... face à la France.