VIDÉO - "On ne les laisse pas respirer" : le discours du néo-capitaine Mbappé à la mi-temps de France-Pays-Bas

Après l'annonce de la retraite internationale de plusieurs anciens - Hugo Lloris, Steve Mandanda, Raphaël Varane, Karim Benzema -, c'est une équipe tricolore "new look" qui était alignée. Faisant désormais figure de taulier du haut de ses 24 ans, Kylian Mbappé en a profité pour étrenner son nouveau brassard de capitaine. Signe de sa place croissante dans le vestiaire, il n'a pas hésité à motiver ses coéquipiers à la mi-temps. "Bien joués les gars, bien joués ! Bien joué, c'est ça hein ! C'est comme ça qu'on entame les matchs. Les entames de match, c'est comme ça", lance-t-il dans une séquence diffusée par la FFF. "On ne (les) laisse pas respirer, rien. Il y a une deuxième mi-temps hein. La même chose. On ne se relâche pas. On y va, c'est comme ça les gars", appelle le natif de Bondy.