France - Tunisie : pour regarder le match à 16h, ces supporters français se sont organisés

Par ailleurs, d'autres bénéficieront de conditions un peu plus optimales. Pascal Debliqui est le gérant d'un magasin de télévision. Et comme à chaque match, il réunit tous les passionnés de foot. Fred Di Gleria, quant à lui, est ingénieur d'affaires dans le numérique. Et ce mercredi, il s'est organisé pour n'avoir aucun rendez-vous. En télétravail, il va naviguer entre le match et ses tableaux.