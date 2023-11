Fred Fugen : extrême limite

PORTRAIT – Fred Fugen, spécialiste du vol libre, était l'invité du portrait d'Audrey Crespo-Mara. Il nous raconte les incroyables défis qu'il a relevés pendant 20 ans, aux côtés de son binôme Vince.

Cet homme a réalisé le rêve d'Icare : il vole à l'aide de combinaisons ou d'ailes en carbone équipées de réacteurs. Fred Fugen défie les lois de l'apesanteur et a même volé à côté des avions de la patrouille de France. La plupart de ses exploits, il les a accomplis avec son meilleur ami, Vince Reffet, avec lequel il formait un binôme inséparable. Le relation était "fusionnelle".

"Le truc qui était génial, c'est qu'on disait qu'on créait des chorégraphies ensemble en l'air etc... mais c'était en fait comme si c'était une personne qui arrivait à évoluer", confie-t-il. En Free Fly, ils ont été trois fois champions du monde. "On a gagné toutes les compètes internationales pendant six ans d'affilée", précise Fred, avant de découvrir ensuite le wingsuit. Mais il y a trois Vince est mort sous ses yeux, lors d'un entraînement.

