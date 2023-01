Nage en eau glacée : au championnat du monde, le défi extrême des athlètes

Avant chaque épreuve, un juge plonge un thermomètre. "4,3°C, c'est parfait", indique-t-il. Et c'est parti pour la course la plus extrême, les 1 000 m. Les plus rapides le font en quinze minutes, 20 minutes pour les autres. À leur sortie de l'eau, transis, les athlètes ne peuvent marcher seuls jusqu'à la tente chauffée à 35°C, première étape d'un réchauffement progressif sous haute surveillance.